Nuovo spin-off per i Cavalieri dello Zodiaco, arriva Saint Seiya: Saintia Sho Bangaihen

La serie de I Cavalieri dello Zodiaco, in patria conosciuta come Saint Seiya, è una delle più longeve del mondo dei manga. Passata ormai da tempo immemore da Shueisha, che la lanciò diversi anni fa su Wekely Shonen Jump, ad Akita Shoten, quest'ultima sta coltivando l'universo creato da Masami Kurumada con sequel e soprattutto spin-off.

In queste categorie ricade il manga Saint Seiya: Saintia Sho, probabilmente il manga collaterale più famoso de I Cavalieri dello Zodiaco. Non a caso, l'opera di Chimaki Kuori ha ricevuto anche un anime disponibile su Crunchyroll nel 2018. Questa storia si concentra non sugli uomini ma sulle donne, con diverse Saint al femminile che proteggono Atena. Saint Seiya: Saintia Sho tuttavia si è concluso da più di un anno, nell'estate 2021.

Il numero 07-2022 di Champion RED ha però rivelato che Chimaki Kuori tornerà sulle cavaliere al femminile lanciando Saint Seiya: Saintia Sho Bangaihen, uno spin-off che partirà il 19 luglio 2022 sulla rivista. Non si tratterà comunque di una storia effettivamente di ampio respiro, considerato che i Bangaihen solitamente si concentrano su storie extra. Tuttavia rimane una buona notizia per i fan dei Cavalieri dello Zodiaco che potranno tornare a vedere le guerriere di Saori Kido combattere.