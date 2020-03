Nuovo strabiliante record per ONE PIECE: aggiornati i dati di copie mondiali

Che ONE PIECE sia il manga dei record ormai è risaputo da tutti. I suoi tankobon sono tra i più venduti per una serie e già diversi anni fa avevano sfondato quota 300 milioni. Col tempo, questi numeri si sono gonfiati ancora di più, con i nuovi dati divulgati dalla casa editrice Shueisha proprio in questi giorni.

In occasione dell'uscita del tankobon numero 96 di ONE PIECE, la Shueisha non ha perso l'occasione di comunicare la strabiliante cifra a cui il manga è arrivato. Con una fascetta promozionale avvolta intorno alla sovraccoperta del volume, è stato confermato che ONE PIECE ha superato le 470 milioni di copie in tutto il mondo.

In calce potete osservare il tweet che lo conferma con l'immagine del volume in questione, dove viene fatta risaltare l'iconica cifra. Considerato che Eiichiro Oda conta di chiudere ONE PIECE entro cinque anni, facilmente l'opera riuscirà a sfondare il muro delle 500 milioni di copie che rischierebbe di metterlo al primo posto dei manga più venduti per decenni se non di più.

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, mangaka che iniziò a preparare la pubblicazione della sua opera nella seconda metà degli anni '90 con Romance Dawn. Solo nel 1997 partì la serializzazione su Weekly Shonen Jump che da subito decretò una popolarità smisurata per il giovane mangaka.