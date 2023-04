Nuovo tatuaggio a tema anime per Damiano dei Måneskin: l'eroe de L'Attacco dei Giganti

Gli anime continuano a diventare sempre più popolari, sdoganando quella visione degli anni '90 e inizio anni 2000 dove erano considerati prodotti per bambini. Ormai sempre più calciatori, cantanti, artisti in generale sfoggiano look dedicati ai prodotti giapponesi, ma anche tatuaggi, come hanno scoperto i fan italiani de L'Attacco dei Giganti.

Il cantante dei Måneskin, Damiano, ha già da tempo qualche tatuaggio sul corpo. Negli ultimi giorni però ha deciso di aggiungerne un altro molto più grande che gli occupa il braccio destro. La foto che è circolata in questi giorni lo ritrae in posa mentre sfoggia il suo nuovo tatuaggio a tema L'Attacco dei Giganti.

Si nota chiaramente che il tatuaggio è legato alle due versioni di Eren Jaeger, il protagonista della serie. In alto c'è la versione Gigante d'Attacco, quella selvaggia e terrificante, con la bocca spalancata pronto a divorare tutti i nemici che ha davanti; in basso invece c'è la versione umana, con un Eren ormai adulto, con uno sguardo più tranquillo e visto di profilo ma che fa notare comunque i capelli portati più lunghi e soprattutto i segni sotto gli occhi della presenza del potere dei giganti. Vi piace il nuovo tatuaggio di Damiano dei Måneskin?

Il manga di Hajime Isayama ha fatto scalpore in tutto il mondo e, mentre la storia originale in formato cartaceo si è conclusa, a breve sarà anche il turno dell'anime. Un finale che sicuramente inciderà molto su tutti gli spettatori, che dovranno fare i conti con la scelta di Eren e con tutto ciò che comporterà in questo mondo martoriato dalla guerra. Ecco invece altri spettacolari tatuaggi a tema anime.