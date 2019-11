Il nuovo Team 7 si mostra in questo artwork dedicato a Boruto: Naruto Next Generations

Mentre i fan dell'opera di Kodachi Ukyo e Mikio Ikemoto si chiedono se Boruto raggiungerà mai i livelli di Naruto, un artwork dell'anime ci mostra il nuovo Team 7, i cui membri sono impegnati in una missione di fondamentale importanza.

Saranno infatti Boruto, Sarada, Mitsuki e Kawaki a cercare di riportare a casa il settimo Hokage di Konoha, rapito da Jigen. Il loro primo avversario sarà Boro, ma i quattro ninja sanno che i loro prossimi sfidanti saranno ancora più potenti, facendo parte della misteriosa organizzazione Kara. Potete trovare l'immagine in calce alla notizia, condivisa dall'utente di Twitter @Boruto4life in un messaggio che ha ricevuto più di 600 "Mi Piace" e oltre 180 commenti.

In molti poi sono rimasti affascinati dalla figura di Kawaki, personaggio adottato dalla famiglia di Boruto e il principale sospettato dei vari eventi che hanno sconvolto il Villaggio della Foglia. Per ora sembra collaborare sinceramente insieme al protagonista del manga, ma non sappiamo quali sorprese potrebbe riservarci l'opera. Non resta che aspettare il prossimo volume del fumetto di Ukyo e Ikemoto per scprire come si evolverà la situazione, nel frattempo continua la serie di animazione dedicata ai celebri ninja, giunta ormai alla puntata numero 133, di cui potete trovare un breve riassunto dell'anime di Boruto: Naruto Next Generations.