Un nuovo team per gli X-Men sta per arrivare sulle pagine della testata

Sulle pagine di X-Men numero 5 sta per debuttare un nuovo team che dovrà conseguire un'importante missione affidatagli da Scott Summers "Ciclope". La coppia di autori formata da Jonathan Hickman e R.B. Silva è pronta per farcela conoscere.

Quando C.B. Cebulski editore capo alla Marvel Comics, ha chiesta a Hickman quali X-Men userà nella sua run, lo scrittore gli ha laconicamente risposto "tutti". Ecco quindi una nuova formazione degli eroi mutanti formata da X23, Darwin e Synch. Laura Kinney è un clone di Wolverine ed è dotata dei suoi stessi poteri rigeneranti, artigli annessi. Darwin lo abbiamo visto per la prima volta nella saga di Vulcan (fratello di Ciclope). Darwin ha un'abilità molto potente, riesce infatti ad "evolvere" il suo corpo adattandosi all'ambiente circostante. Per quanto riguarda Synch (vero nome Everett Thomas) non è certo da meno degli altri due, infatti riesce a copiare le abilità di superumani e mutanti nelle vicinanze. Un team potentissimo certamente composto per affrontare una missione difficile, che scopriremo quale essere nel numero 5 della testata principale dedicata agli X-Men.

Da quanto Hickman ha ripreso in mano la serie, c'è stato un vero e proprio terremoto creativo per i Mutanti di Casa Marvel. Dopo aver spiegato il processo misterioso di resurrezione dei mutanti lo scrittore sta apportando numerosi cambiamenti allo status quo dei personaggi, venendo al momento premiato dalla critica e dal pubblico. Oltre agli X-Men anche Il gruppo dei Marauders sta avendo parecchie novità al suo interno.