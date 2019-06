Un nuovo teaser della Marvel annuncia il ritorno di Ultron

L'universo Marvel è nel bel mezzo della guerra dei regni, la quale sta avendo serie ripercussioni sugli eroi, ma pare che la prossima minaccia non sarà da meno. Un nuovo teaser della Marvel, infatti, ha rivelato che Ultron ritornerà sotto le luci della ribalta.

Il teaser mostra Ultron combattere contro Iron Man in una sorta di laboratorio, con personaggi quali The Wasp e Jocasta detenuti all'interno di strani tubi sullo sfondo. Il testo soprastante suggerisce il nome dell'evento, Unite or Perish the Ultron Agenda, mentre in basso viene specificato che la serializzazione arriverà a settembre di quest'anno. I disegni sono stati realizzati dall'artista Mike Deodato.

Purtroppo non sappiamo altro riguardo all'evento in questione, ma quando viene incluso il personaggio di Ultron, le aspettative sono sempre molto alte. L'ultima volta che l'abbiamo visto in azione ha ucciso Magus per ottenere una pietra dell'infinito, tuttavia non durò molto dato che Adam Warlock riuscì a riappropriarsene. Prima di ciò, aveva infettato i cittadini della terra con un virus, e mentre gli Avengers stavano per fermalo riuscì a fondersi con Hank Pym, dando vita ad un essere metà umano e metà cyborg.

Ma i casini generati da Ultron non finiscono qui: l'antagonista prima di scontrarsi con i vendicatori ha trasformato il mondo in Age of Ultron, mettendo davvero alle strette gli eroi e perdendo la battaglia solo a causa dell'aiuto di un viaggio nel tempo. Anche quando viene sconfitto, il personaggio trova sempre modo un modo per ritornare più forte, e questa volta non ci aspettiamo niente di meno.

Per adesso lo scenario ci fa pensare che sta radunando coloro con cui era alleato precedentemente, quindi non ci resta che aspettare e vedere come si evolverà il suo piano. Le preoccupazioni per l'universo Marvel non finiscono qui, dato che Absolute Carnage farà il suo ritorno a breve, e le prime cover a tema sono già state annunciate.