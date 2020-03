Nuovo teaser trailer per Tower of God, rivelata l'opening dell'anime

Manca una settimana al debutto di Tower of God, il primo degli otto Crunchyroll Originals previsti per il 2020. L'anime sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal primo aprile ed oggi, sono stati mostrati a sorpresa un nuovo teaser trailer e l'opening ufficiale della serie tratta dal capolavoro di SUI.

In calce potete dare un'occhiata alla nuova clip video, in cui vengono mostrate alcune scene inedite tratte dai primi episodi. L'opening si intitola "TOP (Japanese version)" ed è curata dalla boy band coreana Stray Kids. Il gruppo è molto famoso in Corea del Sud e la loro musica spazia tra il K-Pop e l'Hip Hop classico. Si tratta del loro primo impegno nel settore anime.

Vi ricordiamo che l'anime è stato diretto da Takashi Sano (Sengoku Basara: End of Judgement, Transformers: Energon) presso lo studio di animazione Telecom Animation Film (Lupin III - Ritorno alle origini, We Rent Tsukumogami, Orange). Hirokazu Hanai (Dances with the Dragons, Chain Chronicle: The Light of Haecceitas) è stato scelto come assistente alla regia, mentre Erika Yoshida (Trickster, Namu Amida Butsu! -Rendai Utena-) ha lavorato sulla sceneggiatura. Masashi Kudo (Bleach, Hayate the Combat Butler) e Miho Tanino hanno curato il character design, mentre Kevin Penkin (Made in Abyss, The Rising of The Shield Hero) ha composto la colonna sonora.

E voi cosa ne pensate? State aspettando quest'anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste alla ricerca di maggiori informazioni invece, vi rimandiamo al nostro approfondimento sullo staff al lavoro su Tower of God.