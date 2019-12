Nuovo teaser per gli X-Men: arriva una nuova squadra nel 2020

La Marvel Comics sta spingendo il nuovo universo creato per gli X-Men con testate e personaggi, dinamiche e avventure sempre diverse. Il lavoro iniziato da Jonathan Hickman diversi mesi fa si sta prolungando con quest'ondata di titoli di Dawn of X, e la storia continuerà ad allargarsi anche durante il prossimo anno.

Non bastano infatti le serie presentate negli scorsi mesi come X-Men: New Mutants o quelle in previsione per il 2020. La Marvel Comics ha già divulgato un nuovo teaser che ci prepara per il gruppo di mutanti in arrivo a marzo.

Definita seconda ondata, Dawn of X proseguirà con questa ristrutturazione dell'universo degli X-Men con Wolverine, in uscita a febbraio, la serie su X-Corp e un titolo segreto per marzo, di cui potete vedere un'immagine in calce. Si distinguono circa otto sagome diverse, otto personaggi che quindi daranno vita a un team misterioso.

Come dichiarato da Hickman, molti progetti nati dalla creazione di House of X e Powers of X saranno diretta continuazione di essi, mentre altri porteranno in dote elementi completamente inediti. Riuscite a riconoscere alcuni dei personaggi sagomati nel teaser? Adesso House of X e Powers of X sono arrivati in Italia grazie a Panini Comics.