Il nuovo tenero look di Tanjiro di Demon Slayer viene mostrato in questo cosplay

Se ti tieni informato sul mondo anime e manga (il solo fatto di essere qui ne è una prova) allora saprai come nel corso del 2019 c'è stata una serie che si è imposta su tutte le altre; una serie che ha avuto una vera e propria esplosione e che, nell'arco di pochi mesi, ha infranto record su record piazzandosi nelle vette delle classifiche.

Stiamo parlando di Demon Slayer, saga manga scritta e illustrata da Koyoharu Gotage e serializzata sulla Weekly Shonen Jump dal 15 febbraio del 2016, ma che ha raggiunto la notorietà piena, e di cui tutt'ora continua a godere, soltanto nel 2019 e tutto grazie all'incredibile anime che i ragazzi dello studio Ufotable hanno tirato fuori. Una perla dalla qualità rara come se ne vedono raramente, perla che ha dato uno slancio di visibilità alla controparte cartacea da farla diventare a tutti gli effetti una delle tre serie big dello Shonen Jump.

Anche se la prima stagione si è conclusa soltanto lo scorso anno, i fan chiedono già a gran voce un sequel che, molto probabilmente, vedrà la luce nel 2021, dopo l'uscita del film che verrà distribuito nell'anno corrente. Ma mentre la macchina di vendite quale è diventato Demon Slayer si prepara a un periodo intenso di uscite e novità, il manga continua la pubblicazione e capitolo dopo capitolo si avvicina sempre di più alla sua conclusione naturale.

Tra i vari archi narrativi mostrati nell'opera cartacea e non ancora introdotti nell'anime ce n'è uno che i fan aspettando con trepidazione "Entertainment District Arc" e per vari motivi. Non solo viene presentato un nuovo alleato Hashira, il quale ha un ruolo principale, ma a tre dei protagonisti dell'opera - Tanjiro, Zeitsu e Inosuke - viene fatto un restyling completo. Dovendosi, appunto, infiltrare nel distretto da cui il titolo dell'arco, gli abiti dei tre vengono ridisegnati e proprio sul look di Tanjiro, che ha fatto impazzire i fan, una cosplayer ha impostato il suo costume. Si chiama @chuchuziww su Instagram e ha pubblicato un post che puoi vedere in calce all'articolo in cui mostra la sua personale interpretazione del personaggio.

Molto probabile che tale arco verrà trattato nella seconda stagione dell'anime dal momento che, il precedente "Infinity Train" sarà coperto dal movie.

Cosa ne pensi del cosplay e soprattutto: ti piace il nuovo look disegnato per Tanjiro? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.