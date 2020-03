Nuovo trailer per Altered Carbon: Resleeved, l'anime in arrivo su Netflix il 19 marzo

In questo spiacevole clima in cui siamo invitati e rimanere a casa per prevenire ulteriormente la diffusione del Coronavirus, chi meglio di Netflix si erge in aiuto a rendere meno estenuante la permanenza nel proprio domicilio? Infatti, il colosso legato allo streaming on-demand si sta preparando al debutto di Altered Carbon: Resleeved.

Annunciato esattamente un anno fa, le informazioni in merito allo spin-off legato alla popolare serie tv sono arrivate con il contagocce, ma pare che finalmente la casa produttrice sia pronta a sciogliere le riserve. Nelle scorse ore, dunque, Netflix ha diffuso sui propri canali social un nuovo trailer promozionale dell'anime in questione che rivela i doppiatori giapponesi che presteranno il proprio talento alla produzione. Nel cast in questione spicca:

Tastsuhisa Suzuki (Ban in The Seven Deadly Sins) nel ruolo di Ken;

(Ban in The Seven Deadly Sins) nel ruolo di Ken; Rina Satou (Mikoto Mikasa di A Certain Magical Index) presterà la propria voce a Gina;

(Mikoto Mikasa di A Certain Magical Index) presterà la propria voce a Gina; Ayaka Asai sarà Holly Togram (Hazuki Kato di Hibike Euphonium);

sarà Holly Togram (Hazuki Kato di Hibike Euphonium); George Nagata (Kotomine Kirei in Fate/Stay Night) sarà invece Ogai;

La sinossi dell'anime presso Netflix recita quanto segue:

"Nel Pianeta Latimer, Takeshi Kovacs (aka Ken) deve proteggere la vita di una tatuatrice mentre indaga sulla morte di un boss della yakuza inseme al CTAC che va dritto al sodo."

E voi, invece, che aspettative avete per questa serie animata tratta dall'omonima serie, siete interessati? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.