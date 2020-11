Nuovo trailer per l'anime di The World Ends with You: ecco la data di uscita

Da qualche tempo a questa parte il mercato dell'animazione nipponica ha iniziato a interessarsi in maniera sempre più insistente al settore videoludico. Negli ultimi mesi, infatti, si sono intensificati gli annunci di adattamenti televisivi di celebri videogiochi tra cui spicca anche l'anime di The World Ends with You.

Il medium dell'animazione giapponese sta riscuotendo un successo sempre maggiore che sta spingendo le case produttrici a commissionare delle trasposizioni in chiave televisive di videogiochi famosi. Un po' a sorpresa, il franchise di casa Square Enix ha annunciato l'anime di The World Ends with You lo scorso giugno stuzzicando la curiosità dei fan che, d'altro canto, non dovranno attendere ancora a lungo per scoprire come sarà adattata una serie tanto apprezzata.

Nelle scorse ore, infatti, il countdown lanciato dal sito ufficiale ha finalmente raggiunto lo zero svelando un nuovo trailer promozionale, lo stesso che potete ammirare nel video allegato in cima alla pagina, con tanto di sottotitoli in inglese. La clip, inoltre, è accompagnata dalla data di debutto dell'anime fissata non più a un generico 2021 bensì al mese di aprile. Square Enix descrive la trama del gioco quanto segue:

"Neku, un adolescente appassionato di graffiti, riceve un messaggio sul telefono che lo avverte che sarà cancellato entro sette giorni se non riuscirà a completare una serie di sinistri compiti. Insieme a una misteriosa ragazza chiamata Shiki, Neku dovrà avventurarsi nell'ignoto, scoprire l'oscura verità dietro la sua situazione e sconfiggere il losco gruppo dei Reaper."

