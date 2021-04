Nuovo trailer per Bleach: inizia la storia di Ichigo Kurosaki nel video di Dynit

Mentre in Giappone si attende l'esordio dell'anime di Bleach sulla Guerra Millenaria, negli scorsi mesi Dynit ha dato una bella notizia ai fan italiani della trasposizione. Dopo anni di richieste inascoltate sta infatti per esordire il primo anime di Bleach doppiato in italiano.

Un trattamento che non era stato ancora regalato al prodotto scaturito dalla mente di Tite Kubo. Col primo e breve teaser di Bleach pubblicato da Dynit nel corso delle ultime settimane avevamo scoperto i doppiatori dei personaggi principali e la data di uscita delle stagioni su Amazon Prime Video.

Il nuovo trailer di Bleach doppiato in italiano approfondisce di più la trama iniziale dell'opera, concentrandosi sugli eventi del primo episodio. Ichigo Kurosaki, doppiato da Federico Viola, è un ragazzo dai capelli arancioni che ha la particolarità di riuscire a vedere gli spiriti. Un potere che lo porterà a interagire con la dea della morte Rukia Kuchiki, doppiata da Martina Tamburello, con tutto questo che farà scaturire una catena di eventi inaspettati.

In basso potete trovare il collegamento alla pagina Facebook di Dynit dove è presente il trailer di Bleach. Negli ultimi secondi può essere ascoltata anche la voce di Stefano Ferrara, doppiatore del simpatico Kon. L'anime sarà disponibile con la prima stagione dal 26 aprile su Amazon Prime Video.