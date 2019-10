Il nuovo trailer dedicato a Fire Force mette in mostra dei combattimenti incandescenti

Il sito web ufficiale dedicato a Fire Force (En En no Shōbōtai), anime tratto dal manga di Atsushi Ohkubo, ha pubblicato un nuovo e ricco video promozionale dedicato alla seconda metà dell'opera, trailer che permette di visionare varie scene della serie, tra le quali non mancano neanche degli accessi combattimenti.

Grazie al video è inoltre possibile ascoltare la seconda opening theme dell'anime, intitolata MAYDAY e realizzata da Coldrain. Secondo quanto annunciato, la canzone verrà resa disponibile con la pubblicazione del quindicesimo episodio della serie, attesa per il primo novembre 2019. Recentemente, inoltre, l'opera è stata messa momentaneamente in pausa, il tutto in attesa della stagione autunnale, con la ripresa della programmazione prevista per l'11 ottobre.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera è ambientata a Tokyo, quando un misterioso fenomeno di autocombustione inizia a trasformare le persone in pericolosi mostri di fuoco sconvolgendo la capitale e i suoi abitanti. Per fronteggiare questa nuova minaccia, il governo organizza la formazione di alcune unità di pompieri speciali. Shinra, un ragazzo dotato di un particolare potere, si unirà alla Compagnia 8 per fronteggiare il nemico e per trovare delle risposte sul suo oscuro passato.

Fire Force è un manga scritto e illustrato da Atsushi Ōkubo, serializzato come serie regolare sulla rivista Weekly Shōnen Magazine a partire dal 23 settembre 2015 e in volumi tankōbon sotto etichetta Kōdansha. L'edizione italiana del manga è stata pubblicata da Panini Comics sotto l'etichetta Planet Manga a partire dal 4 maggio 2017 e, per l'occasione, sono state realizzate due copertine differenti del primo volume, la copertina normale e una Variant Limited. Il successo riscosso dall'opera ha inoltre portato all'annuncio di una serie anime di cui abbiamo recentemente parlato nella nostra anteprima.

L'adattamento animato è a opera dello studio David Production, il quale annunciò i lavori sulla serie lo scorso 14 novembre 2018. Yuki Yase è stato come come director della produzione, il tutto affiancato da Yamato Haishima, occupatosi della sceneggiatura. Hideyuki Morioka ha invece lavorato al character design mentre la colonna sonora è ad opera di Kenichiro Suehiro. La serie è stato pubblicata in Giappone dal 5 luglio 2019 su Japan News Network nelle stazioni televisive MBS e TBS.