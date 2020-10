Il nuovo trailer di Demon Slayer: Infinity Train ci prepara all'arrivo del film

Demon Slayer è il manga dei record che ha battuto i giganti del settore come ONE PIECE, Dragon Ball, Slam Dunk in varie categorie. Ma la sua avventura come anime è ancora ben lontana dal concludersi. Dopo una roboante prima stagione pubblicata nel corso del 2019, l'anime entra in una nuova fase con Demon Slayer Movie: Infinity Train.

Mancano ancora due settimane all'arrivo di Demon Slayer Movie: Infinity Train in Giappone. Nel Paese del Sol Levante, il lungometraggio sarà accolto sicuramente da una marea di fan, mentre in Italia non ci sono ancora notizie su un suo eventuale arrivo, che sia in versione sottotitolata o doppiata.

Per ricordare agli appassionati di Demon Slayer nipponici che il film sta per arrivare, è stato pubblicato oggi un nuovo breve trailer su Demon Slayer Movie: Infinity Train. Altri trenta secondi di video ci illustrano la sfida che dovrà affrontare Tanjiro Kamado insieme ai suoi compagni di sempre e alla new entry, il pilastro del fuoco Kyojuro Rengoku. Combattimenti contro i demoni a non finire per ognuno dei personaggi buoni, mentre si fa vedere anche il cattivo che abbiamo già conosciuto durante la prima stagione dell'anime, Enma.

Demon Slayer Movie: Infinity Train debutterà in Giappone il 16 ottobre 2020, esattamente tra due settimane.