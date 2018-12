Secondo trailer di Domestic Girlfriend, rivelate l'opening e l'ending theme!

Manca davvero poco all'esordio di questa nuova serie televisiva tratta dall'omonimo manga di Kei Sasuga e DMM pictures ha diffuso poche ore fa sul suo canale YouTube ufficiale un secondo teaser trailer dedicato all'anime.

Questo secondo filmato promozionale, più lungo del trailer precedente, include non solo la sigla di apertura dal titolo "Kawaki wo Ameku" e composta da Minami, ma anche la sigla finale di Arisa Takigawa intitolata "Wagamama" (Selfish).

Dal titolo Domestic Girlfriend ( originale giapponese Domestic na Kanojo), questa nuova serie farà il suo esordio il 12 gennaio 2019 sulle emittenti televisive MBS e TBS alle ore 1:55 e nella stessa giornata alle ore 13:00 su BS-TBS. Verrà trasmesso anche sul blocco di programmazione "Animeism" per tutti e tre i canali e sarà presentato in anteprima su AT-X il 14 gennaio alle 22:00, e su ATV alle ore 1:28 del 22 gennaio). L'anime verrà trasmesso esclusivamente su Amazon Prime Video in Giappone.

Al momento, oltre ai tre protagonisti Rui Tachibana (doppiata da Maaya Uchida), Hina Tachibana (doppiata da Yōko Hikasa) e Natsuo Fujii (doppiato da Taku Yashiro), il cast è comporto da:

Haruka Yoshimura - Momo Kashiwabara

Konomi Kohara - Miu Ashihara

Nobuo Tobita - Akihito Fujii

Yurika Hino - Tokiko Tachibana

Takuya Eguchi - Fumiya Kurimoto

Takeaki Masuyama - Yūya Masaoka

Gakuto Kajiwara - Kazuyuki Kine

Hikaru Midorikawa - Reiji Kariya

Daisuke Hirakawa - Shū Hagiwara

Kenjiro Tsuda - Masaki Kobayashi

Tra lo staff figura Shōta Ihata (Girlish Number) chedirigerà l'anime presso l studio d'animazione diomedea, Tatsuya Takahashi (IDOLM @ STER Cinderella Girls, Eromanga Sensei, Katana Maidens: Toji no Miko) si occuperà della sceneggiatura, Naomi Ide (Problem children are coming from another world, aren't they?, Gingitsune, Kan Colle) si occuperà del character design e infine Masato Kōda (film e serie animata di KonoSuba – God’s blessing on this wonderful world!!) si occuperà della colonna sonora.

L'opera nasce come manga scritto e disegnato da Kei Sasuga, pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen di Kodansha nell'aprile 2014 e attualmente è composta di 21 numeri (ultimo pubblicato il 17 dicembre scorso).