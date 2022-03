Nuovo trailer di Dragon Ball Super: Super Hero, la furia di Gohan e un nuovo segreto?

Con l'annuncio di Dragon Ball Super: Super Hero nel 2021, finalmente è stato dato un nuovo corso all'avventura animata della serie, stoppatasi temporaneamente anni fa con il lungometraggio Broly. Adesso è ora per gli eroi di mostrarsi in nuove vesti grafiche e alle prese con nemici nuovi di zecca.

La storia preparata da Toriyama e dagli altri sceneggiatori rimette Gohan al centro della scena, da dove è stato lontano per troppo tempo. Dragon Ball Super: Super Hero sarà quindi un film che approfondirà molto la vita del mezzo saiyan adesso genitore di Pan, ma riporterà in auge anche il Red Ribbon. Tutti questi elementi sono stati ripresentati nel nuovo trailer di Dragon Ball Super: Super Hero pubblicato nelle scorse ore.

Pan viene rapita dal Red Ribbon e Gohan è costretto ad affrontare Gamma 1 e Gamma 2, che si autodefiniscono supereroi. In una battaglia sotto la pioggia si intravede l'area principale del nuovo esercito, ma nel finale del trailer di Dragon Ball Super: Super Hero c'è una strana capsula che sta emettendo gas e sta mandando in panico il dottor Hedo. In un minuto, visibile nel video in alto, questa clip fa capire molto della storia di Dragon Ball Super: Super Hero.

E a questo punto, non è da escludere il ritorno di Cell in pompa magna.