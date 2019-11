Nel nuovo trailer di Drifting Dragons il protagonista Mika si dà alle grigliate

Il trailer di Drifting Dragons, nuovo anime di Netflix, ci aveva permesso di vedere in azione il protagonista Mika, ora invece un video inedito presente nell'account YouTube di +Ultra ha messo in mostra un lato più famelico del carattere del personaggio.

Nel video presente in calce alla notizia, Mika, che sarà doppiato da Tomoaki Maeno, ha deciso di festeggiare il "Good Meat Day" giapponese preparandosi un panino con "carne di coda di dinosauro", insieme a lui vediamo anche Takita, sua collega che non riesce a resistere di fronte a quella carne preparata in modo perfetto. Insieme a loro, troveremo Giraud, che avrà la voce di Soma Saito, famoso per il suo ruolo in "Black Clover".

Alla conclusione del divertente siparietto scopriamo che la serie andrà in onda il prossimo 8 gennaio in Giappone, mentre da noi sarà disponibile su Netflix il giorno successivo. Come avete potuto leggere nella notizia dell'annuncio dell'anime di Drifting Dragons, la serie sarà una trasposizione del manga di Taku Kuwabara e ci mostrerà le vicende della nave da caccia Quin Zaza, impegnata a braccare i draghi per poterne rivendere la carne e il corpo. Alla regia troveremo Tadahiro Yoshihira, mentre Makoto Uezo è il responsabile della sceneggiatura della serie.

L'ending sarà composta dal gruppo rock Red Park e si intitolerà "Zettai Reido".