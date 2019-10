Nuovo trailer per Fate/Grand Order: Camelot parte 1 e locandina inedita

Fate/Grand Order ha compiuto quattro anni, ma il franchise non si arresta dal dare vita a nuove opere. Partito come progetto collaterale della serie principale Fate/Stay Night, Fate/Grand Order si è conquistato un ruolo nei videogiochi e nelle serie animate. Ora sta anche per fare il suo arrivo nei cinema nipponici con Fate/Grand Order: Camelot.

Dopo l'annuncio, si sono susseguite poche notizie per il nuovo lungometraggio, ma adesso è stato svelato un nuovo trailer per Fate/Grand Order: Camelot parte 1. Aniplex ha infatti diffuso il primo teaser e una key visual per il film, il cui titolo completo è Fate/Grand Order The Movie Divine Realm of the Round Table: Camelot (Fate/Grand Order Shinsei Entaku Ryōiki Camelot).

Scritto da Ukyo Kodachi, attuale mangaka di Boruto: Naruto Next Generations, Fate/Grand Order: Camelot parte 1 vedrà la voce di Mamoru Miyano per il personaggio di Bedivere, come si può ascoltare nel trailer che trovate nel tweet in calce. Oltre a questo, è stata presentata anche la nuova key visual con proprio Bedivere in primo piano, ammantata durante un viaggio nel deserto insieme agli altri personaggi della serie.

Oltre Kodachi, Kazuchika Kise e Nakaya Onsen stanno facendo da character designer, Mieko Hosoi e Kise invece hanno il ruolo di direttori delle animazioni, con Production I.G. alla produzione e Aniplex alla distribuzione. La storia adattata nel film è tratta dal videogame Dai Roku Tokuiten Shinsei Entaku Ryōiki: Camelot.