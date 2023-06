Nuovo trailer per Frieren: l'anime esordirà con un episodio di due ore prima del previsto

Sta arrivando l'estate e con essa tanti anime nuovi. La stagione estiva degli anime è già in partenza con l'arrivo di luglio, ma c'è chi volge lo sguardo già a quella successiva che concluderà l'anno, con tanti titoli nuovi in arrivo. E tra questi c'è il commovente Frieren: Dopo la fine del viaggio.

Conosciuto in Giappone come Sousou no Frieren, Frieren dei funerali, negli ultimi tempi questo progetto ha attraversato una piccola campagna mediatica che ha portato Madhouse a presentare i protagonisti dell'anime di Frieren, a mostrare le key visual e dei primi video. Arrivano però nuove informazioni con tanto di trailer.

Il secondo trailer di Frieren è più lungo del precedente e mette bene in risalto la storia di questo gruppo di avventurieri: un paladino, un prete, un nano guerriero e un'elfa maga si sono uniti per provare ad abbattere il re dei demoni, così da portare la pace nel continente. E il gruppo, a sorpresa, ci è riuscito: ora stanno ricevendo tutti gli onori e decidono di separarsi. Per l'elfa Frieren, che vive a lungo, non passano altro che secondi, ma in realtà per gli umani passano decenni. Così l'elfa dovrà fare i conti con il tempo che passa diversamente per lei.

Il video mette finalmente in risalto i protagonisti e presenta i loro doppiatori, ma soprattutto dà una bella notizia a tutti i fan: Frieren esordirà il 29 settembre 2023 con un episodio speciale della durata di ben due ore. Un esordio importante per Madhouse, e inoltre sarà il primo anime a essere lanciato slot del venerdì sera Kinyo Roadshow di NTV.