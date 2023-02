Nuovo trailer per Hell's Paradise - Jigokuraku con tanto di opening furiosa

Ormai il 2023 di Studio MAPPA è entrato nel vivo. L'Attacco dei Giganti Final Season Final Part parte 1 sta per arrivare, ma con la stagione primaverile è pronto a fare il suo debutto un altro anime molto atteso, annunciato diversi mesi fa e che adatta uno dei manga più di successo degli ultimi tempi di Shonen Jump+: Hell's Paradise - Jigokuraku.

Ad aprile debutterà Hell's Paradise - Jigokuraku in Giappone e su Crunchyroll, con molti che ancora non hanno idea di cosa ha preparato il mangaka Yuji Kaku. A dare un'infarinatura della trama ci pensa il nuovo video dedicato alla serie, presentato da Studio MAPPA sui suoi canali ufficiali e che potete osservare anche in alto alla notizia, tramite il canale Youtube del distributore.

Il trailer di Hell's Paradise - Jigokuraku con tanto di opening presenta per l'appunto la sigla di apertura, realizzata grazie a una collaborazione tra la cantante Ringo Sheena e il progetto musicale Millennium Parade, il cui risultato è questa "Work" che si adatta bene alle scene mostrate nel video. Gabimaru inizia a dare sfogo alla sua furia, insieme agli altri personaggi di Jigokuraku.

Hell's Paradise - Jigokuraku è un manga giapponese scritto e disegnato da Yuji Kaku, disponibile in Italia grazie a J-Pop. La serie segue le avventure di Gabimaru, un ninja che viene condannato a morte per i suoi crimini, ma viene salvato dall'esecuzione per portare a termine una missione speciale. Insieme a un gruppo di altri criminali, Gabimaru viene inviato su un'isola misteriosa per trovare l'erba dell'immortalità, una sostanza leggendaria che può curare qualsiasi malattia o ferita e donare l'immortalità a chi la consuma.