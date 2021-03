Nuovo trailer per Megalo Box 2: Nomad, l'anime arriverà ad aprile

Come confermato dalla nostra recensione di Megalo Box stagione 1, l'anime che ha voluto omaggiare Rocky Joe in occasione dei suoi 50 anni è stato un prodotto godibile e appassionante. Molti spettatori hanno apprezzato la carriera di Gearless Joe in questo nuovo genere di boxe creato appositamente per quest'anime.

Gli appassionati però hanno dovuto attendere prima di vedere in produzione una seconda stagione per Megalo Box. Sono trascorsi infatti tre anni dall'arrivo della prima stagione su VVVVID e il ritorno di Gearless Joe in un nuovo trailer per nuove scontri sul ring. Il suo ritorno ora si fa però più vicino.

Era già stata comunicata la trasmissione di Megalo Box 2: Nomad nella stagione primaverile, ma il nuovo trailer pubblicato nelle scorse ore fornisce la data di uscita ufficiale: il 4 aprile 2021 in Giappone. Nel video disponibile in alto e pubblicato da TMS Entertainment con sottotitoli in inglese, Joe è alle prese con altri problemi e con una vita diversa da quella di prima. Tornerà però sul ring per combattere come in passato.

Al momento non è noto se l'anime arriverà in Italia in simulcast. Ricordiamo che la prima stagione di Megalo Box è disponibile con sottotitoli in italiano sul portale streaming VVVVID.