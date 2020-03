Nuovo trailer per My Next Life As a Villainess, l'anime Crunchyroll in uscita ad aprile

Manca meno di un mese al debutto di My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom!, il nuovo anime di Silver Link distribuito in occidente (Italia compresa) da Crunchyroll. Qui sopra potete dare un'occhiata al nuovo trailer ufficiale, mentre in calce è visibile la Key Visual condivisa poche ore fa dal sito web.

My Next Life as a Villainess è una serie di romanzi scritta da Satoru Yamaguchi e illustrata da Nami Hidaka. La light novel ha piazzato circa un milione di copie nei suoi cinque anni di pubblicazione, guadagnandosi così un adattamento manga ed uno anime. Il manga conta, ad oggi, 4 volumi e circa 20 capitoli disponibili.

La sinossi della serie recita quanto segue: "Dopo aver battuto violentemente la testa, la figlia del duca Claes, Katarina, si ricorda improvvisamente della sua vita precedente, quella di una ragazza giapponese adolescente. Poco prima della sua morte prematura, la ragazza stava giocando a un videogioco... che era identico al mondo in cui si trova ora. La giovane è ora conosciuta infatti come Katarina Claes, l'antagonista del titolo in cui è finita, la quale ha sfruttato i suoi ricordi per braccare l'eroe dell'opera in tutti i modi possibili. Conoscendo tutti i possibili risultati del gioco, Katarina si rende però conto che ogni singolo percorso possibile termina con l'uccisione o l'esilio di Katarina! Per evitare una fine tanto catastrofica, la ragazza si ritrova costretta a sfruttare tutte le sue conoscenze sul gioco per avere la meglio".

E voi cosa ne pensate? Vi intriga questo nuovo anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante. Nel caso in cui ve lo foste perso, vi consigliamo inoltre di dare un'occhiata al primo trailer di My life As a Villainess.