Il nuovo trailer di My Next Life as a Villainess conferma la data di uscita ufficiale

Il sito ufficiale di My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom!, il nuovo anime Crunchyroll tratto dalla serie di light novel di Satoru Yamaguchi e Nami Hidaka, ha pubblicato poche ore fa il terzo trailer ed una nuova Key Visual, confermando anche i membri del cast e la data di uscita della serie.

L'anime debutterà il 4 aprile 2020 sulle classiche emittenti televisive giapponesi come BS11 e Tokyo MX, in occidente invece la serie sarà distribuita in simulcast da Crunchyroll. Keisuke Inoue (Ao-chan Can't Study!) ha diretto la serie presso lo studio di animazione Silver Link. Megumi Shimizu (Butlers x Battlers, Snow White with the Red Hair) ha scritto la sceneggiatura mentre Miwa Oshima (Ao-chan Can't Study!, Baka and Test - Summon the Beasts) ha lavorato sul design dei personaggi basandosi sul lavoro dell'illustratrice Nami Hidaka.

Per quanto riguarda il cast, è stato confermato che Maaya Uchida (Irina Shido in High School DxD, Rui Tachibana in Domestic Girlfriend) indosserà i panni della protagonista Katarina Claes, Asami Seto (Ano hana, Death Parade) sarà Gerald Stuart mentre Sora Amamiya (Azur Lane, Overlord) sarà Keith Claes. Tra gli altri doppiatori spiccano Matsumi Tamura nei panni di Alan Stuart e Yoshitsugu Matsuoka in quelli di Nicole Ascart.

La sinossi della serie recita quanto segue: "Dopo aver battuto violentemente la testa, la figlia del duca Claes, Katarina, si ricorda improvvisamente della sua vita precedente, quella di una ragazza giapponese adolescente. Poco prima della sua morte prematura, la ragazza stava giocando a un videogioco... che era identico al mondo in cui si trova ora. La giovane è ora conosciuta infatti come Katarina Claes, l'antagonista del titolo in cui è finita, la quale ha sfruttato i suoi ricordi per braccare l'eroe dell'opera in tutti i modi possibili. Conoscendo tutti i possibili risultati del gioco, Katarina si rende però conto che ogni singolo percorso possibile termina con l'uccisione o l'esilio di Katarina! Per evitare una fine tanto catastrofica, la ragazza si ritrova costretta a sfruttare tutte le sue conoscenze sul gioco per avere la meglio".

