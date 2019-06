Il nuovo trailer di ONE PIECE: Stampede mostra la forza di Douglas

In queste ore è arrivato un nuovo e spettacolare trailer dedicato a ONE PIECE: Stampede, il prossimo film di animazione con protagonisti i pirati creati da Eiichiro Oda. Potete ammirare la clip qui in alto, mentre dopo il salto ci occuperemo di approfondire ciò che vi è contenuto.

Sappiamo già che in ONE PIECE: Stampede i Pirati della Ciurma di Cappello di Paglia parteciperanno a un grande festival, presso il quale incontreranno molti degli alleati o dei nemici con cui hanno interagito in passato. L'isola su cui approderanno cela, però, molti segreti oscuri e, molto presto, i Mugiwara si ritroveranno a lottare contro il misterioso Douglas, villain del film.

Vediamo anche che, in seguito a un incidente che non viene specificato, Douglas attenterà alla vita di Usop, lasciando il ragazzo inerme e malmenato. Una scena che, ovviamente, farà imbestialire il nostro Rufy, che in seguito vediamo trasformato nello Snakeman del Gear Fourth per affrontate il potente Douglas.

Il trailer di ONE PIECE: Stampede provvede poi a mostrarci altri personaggi che saranno presenti nel lungometraggio: da Buggy a Smoker, passando per Trafalgar Law fino ad arrivare al buon Sabo. La clip, inoltre, ci presenta il tema musicale principale del film: GONG, brano eseguito dalla band punk rock WANIMA.

L'uscita della pellicola è fissata per il 9 agosto in Giappone. Ancora non conosciamo la data del lancio italiano.