Il nuovo trailer di ONE PIECE: Stampede mostra il Dream Team del film

ONE PIECE: Stampede arrivato nei cinema di tutto il Giappone è da pochi giorni, ottenendo già nel primo giorno una buona affluenza. I fan di ONE PIECE non si esimeranno naturalmente dal vederlo, considerato anche il fatto che questo lungometraggio riesce a inserire quasi tutti i personaggi più importanti apparsi nel corso di 20 anni di anime.

Di tutti questi personaggi, però, solo sei accompagneranno Rufy nello scontro finale con l'antagonista di ONE PIECE: Stampede, Douglas Bullet. Uno dei membri più forti della ciurma di Gol D. Roger metterà a dura prova il protagonista, come emerso dai primi dettagli della trama di ONE PIECE: Stampede. I personaggi sono apparsi nei character trailer precedenti all'arrivo del film, ma adesso si riuniscono anche in un trailer di quindici secondi inserito dopo la preview dello scorso episodio di ONE PIECE.

Nel trailer in alto, dopo i dettagli sulla puntata di ONE PIECE che arriverà domenica, vediamo Buggy il Clown della Flotta dei Sette, l'imperatrice pirata Boa Hancock, Sabo il Rivoluzionario, Rob Lucci del CP0, il viceammiraglio Smoker e Trafalgar Law accompagnare il capitano Monkey D. Rufy nella battaglia contro l'invincibile Douglas Bullet. Il sestetto inedito mette in mostra i suoi attacchi nei pochi secondi di clip.

ONE PIECE: Stampede arriverà in Italia il prossimo ottobre.