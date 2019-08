Un nuovo trailer di ONE PIECE: Stampede rivela tanti dettagli sulla storia del film

ONE PIECE: Stampede è partito col botto. Infatti, solo nel primo giorno, oltre 590 mila spettatori giapponesi si sono recati al cinema per vedere le nuove avventure di Rufy Cappello di Paglia. In Italia ci vuole ancora qualche mese prima del suo arrivo, ma intanto possiamo goderci un nuovo trailer esteso e approfondito sulla trama.

ONE PIECE: Stampede è stato introdotto da due episodi speciali che ci hanno permesso di dare un primo sguardo al nuovo lungometraggio. Tuttavia, col nuovo trailer che potete vedere in alto alla news in forma estesa e nel tweet in calce in quella più breve, otteniamo tanti altri nuovi dettagli sulla storia. I ragazzi della ciurma di cappello di paglia arrivano sull'isola Delta, dove Buena Festa ha preparato il Pirate Expo. Qui si riuniscono tantissimi pirati, tra cui le famose 11 Supernove, ma si infiltrano anche membri della Marina Militare e del Governo Mondiale, come Smoker e Rob Lucci.

Oltre i nuovi personaggi presentati nel film, ONE PIECE: Stampede ci fa capire che quasi tutto il cast del manga e anime di Eiichiro Oda è presente. Ammiragli, membri della Flotta dei Sette, ciurme delle Supernove, CP0, Armata Rivoluzionaria e chi più ne ha più ne metta. In questo senso, Douglas Bullet, il cattivo dell'opera, si rivela essere un vero membro della ciurma del Re dei Pirati. Pericoloso ed esagerato, è necessario che Rufy, Hancock, Buggy, Law, Sabo, Lucci e Smoker uniscano le loro forze per abbatterlo.