Nuovo trailer per Onimusha, stavolta il protagonista è Musashi Miyamoto

Ad oggi con l'ausilio della CG si può fare veramente di tutto e Onimusha ne è la prova tangente. Nelle ultime ore è spuntato un nuovo trailer della serie anime di Onimusha, tratta dall'omonimo videogioco, che vede uno sguardo maggiore al protagonista Musashi Miyamoto.

La particolarità di questa serie è che il protagonista della serie Musashi Miyamoto è stato modellato secondo le sembianze del talentuoso attore, ormai defunto, Toshirō Mifune. Ad occuparsi di questa serie è stato lo studio Sublimation, specializzato proprio in CG e 3DCG. Il risultato ha stupito numerosi fan, che non si aspettavano una scelta così singolare.

La serie è già uscita, sulla piattaforma streaming di Netflix, questo giovedì ed è completamente disponibile alla visione. Con uno scorso trailer di Onimusha pubblicato da Netflix era stato svelato che una delle canzoni della colonna sonora della serie è il brano "The Loneliest" della band italiana, vincitrice di Sanremo e dell'Eurovision Song Contest, Maneskin.

La serie Onimusha conta otto episodi con una durata differente, che varia dai 20 minuti ai 35 minuti. A dare voce al protagonista della serie, Musashi Miyamoto, è il doppiatore Akio Otsuka, voce di diversi personaggi importanti come Barbanera di One Piece, Shunsui Kyoraku di Bleach e anche All for One, il villain principale di My Hero Academia.