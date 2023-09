Nuovo trailer e poster per Phoenix: Eden 17, tratto dal capolavoro di Tezuka

Osamu Tezuka è un autore riconosciuto a livello internazionale per un'infinità di lavori. Il suo nome circola grazie a Astro Boy, La Nuova Isola del Tesoro, la Principessa Zaffiro, La storia dei Tre Adolf e molti altri ancora. Tuttavia, il leggendario dio dei manga si è occupato di un'altra storia che l'ha impegnato per tutta la vita.

La Fenice è un'opera poco nota al grande pubblico, che non ha mai avuto un anime prima, ma che ha segnato indiscutibilmente la produzione dell'autore. Osamu Tezuka infatti ha disegnato questo racconto, composto da tante storie antologiche, dagli anni '50 fino alla propria morte, con altre parti previste che sono rimaste purtroppo soltanto una bozza, al più. Dopo anni, Disney+ porterà in auge uno dei racconti contenuti ne La Fenice, con l'anime Phoenix: Eden 17, che arriverà sulla piattaforma il 13 settembre sotto forma di serie in quattro episodi.

Il nuovo trailer di Phoenix: Eden 17 approfondisce la storia di Romi, una terrestre atterrata su un solo pianeta e che deve adeguarsi alla vita aliena in solitudine. Partita con George, si trova a rimanere da sola e a vegetare per 1300 anni, con un bambino in grembo. Il pianeta diventerà la loro nuova casa, come si può osservare nel video in alto.

In basso, invece, è disponibile la locandina di Phoenix: Eden 17, sempre con Romi al centro con i suoi capelli rossi, e intorno i personaggi che saranno i protagonisti di questa breve storia di quattro episodi e che narrerà un pezzo del classico di Osamu Tezuka.