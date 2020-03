Un nuovo trailer promozionale per la quinta stagione di Food Wars

La quinta stagione dell'anime a tema culinario, Food Wars, sta finalmente per arrivare e, per l'occasione, è stato pubblicato un trailer promozionale che introduce un nuovo personaggio nella serie.

Il trailer che trovate in calce alla notizia ci mostra il personaggio di Asashi Saiba. La stagione 5 di Food Wars adatterà gli ultimi tre archi narrativi del manga, rispettivamente denominati "Hot Spring Investigation Arc", "Beach Exam Arc" e "BLUE Arc". L'uscita è prevista per il prossimo 10 Aprile, quindi prossimamente ne sapremo sicuramente di più.

Uscita su Weekly Shonen Jump la serie di Food Wars narra le vicende di Soma, giovane aspirante cuoco che affronta la scuola per cuochi d'elite, la Tootsuki, cercando di superare gli esami e le sfide che man mano gli vengono proposte dai professori e dagli altri studenti del particolare liceo. Nel corso della sua pubblicazione il manga ha riscosso un discreto successo, tanto da guadagnarsi, appunto, un adattamento anime ma, gli ultimi archi narrativi sono stati criticati dai fan per la poca brillantezza delle idee e alcune intromissioni di natura spirituale nella trama. Vediamo come verrà accolta questa quinta stagione che proprio questi ultimi archi narrativi andrà ad adattare.

Intanto, una key visual ci svela il cattivo finale di Food Wars. Aprite il link solo se siete coraggiosi spoileratori. Vi lasciamo con questa action figure di Rindo Kobayashi uno dei personaggi più amati.