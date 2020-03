Il nuovo trailer del reboot di Digimon Adventure mostra un differente processo evolutivo

In occasione del ventesimo anniversario, lo storico franchise dei Digimon si rinnoverà con l'arrivo di una nuova serie animata, un vero e proprio reboot dell'anime di Digimon Adventure, nel quale i protagonisti verranno catapultati in un mondo decisamente più avanzato rispetto a quello della prima iterazione.

L'emittente Fuji TV ha recentemente mostrato un filmato promozionale inedito, nel quale possiamo dare un'occhiata in anticipo ad alcune sequenze che saranno presenti nella prima puntata, la cui trasmissione è prevista per il mese di Aprile.

Rispetto al trailer con cui era stata annunciata la serie, in quest'ultimo vediamo Tai entrare nel mondo digitale e fare la conoscenza di Koromon per la prima volta. Tuttavia al momento della sua evoluzione scorgiamo delle differenze sostanziali rispetto al passato.

Nella serie originale, i Digimon al momento dell'evoluzione dalla loro forma in-training tendevano a emettere un leggero bagliore prima di passare al loro primo stadio evolutivo. Questo processo ha subito delle variazioni in Digimon Adventure Tri, laddove il passaggio tra le due forme prima citate è divenuto pressoché istantaneo.

Nell'anteprima della prima puntata, tuttavia, le antenne gemelle di Koromon iniziano a roteare tra loro proprio come un filo di DNA, sprigionando un'energia infuocata che dà vita ad Agumon. Siamo quindi difronte a un nuovo stile evolutivo, il che ha senso visto che il reboot di Digimon Adventure si rivolge principalmente a un nuovo tipo di pubblico, per il quale una presentazione scenica maggiormente curata può essere fondamentale per un discorso di fidelizzazione.

Il 20esimo anniversario dei Digimon è stato commemorato da uno sketch di Kenji Watanabe. i Digimon e JoJo si sono uniti in una splendida fan art con protagonista Greymon.