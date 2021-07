Nuovo trailer per Spriggan: l'anime di Netflix e David Productions si mostra in video

David Production, studio che si è fatto un nome negli scorsi anni grazie al lavoro su Le Bizzarre Avventure di Jojo e Fire Force, ha stretto un'alleanza con Netflix. Il duo porterà sulla nota piattaforma di streaming l'anime Spriggan, basato sul manga omonimo pubblicato tra il 1989 e il 1996 su Shonen Sunday Super di Shogakukan.

Dopo un primo teaser di Spriggan con tanto di locandina, rivediamo i personaggi dell'anime in azione con un video svelato in queste ore. Il sito ufficiale dell'anime ha condiviso un nuovo trailer di Spriggan. Il progetto di David Production è stato anche proposto in versione sottotitolata in inglese da Netflix, che ha proposto il video di Spriggan anche sul proprio canale. In meno di un minuto, Netflix presenta la sua nuova produzione basata sull'omonimo manga di Ryoji Minagawa e Hiroshi Takashige. Oltre alle scene d'azione e a una presentazione dell'ambientazione sci-fi, scopriamo anche la nuova data di uscita prevista.

Spriggan era inizialmente programmato per il 2021, ma la produzione necessita di ulteriore tempo per terminare i lavori e per questo Netflix ha ufficializzato il rinvio dell'anime di Spriggan al 2022. Sono stati inoltre rivelati altri esponenti dello staff: Akinori Mishima all'editing, Yukio Nagasaki alla direzione del sonoro, Yoshio Obara al mixer, Hiromune Kurahashi agli effetti sonori.