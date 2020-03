Nuovo trailer per Strike Witches: Road to Berlin, un'inedita seconda Guerra Mondiale

Il tema della guerra è un soggetto particolare, difficile da adattare soprattutto quando si tenta di reinterpretare gli eventi bellicosi della canonica II Guerra Mondiale. Ad ogni modo, dallo studio di "Le Bizzarre Avventure di Jojo", preparatevi ad assistere ad una battaglia come non l'avete mai vista con Strike Witches: Road to Berlin.

Il franchise di Strike the Witches non è nuovo ad adattamenti televisivi, in quanto attualmente gode di ben due stagioni televisive, animate dallo studio Gonzo, e persino di una trasposizione cartacea. In patria, infatti, il brand è talmente popolare al punto da convincere la produzione a produrre una nuova serie, Strike Witches: Road to Berlin, chiamando in causa la compagnia dietro l'adattamento animato di Le Bizzarre Avventure di Jojo.

In calce alla notizia, a tal proposito, è disponibile un link di rimando al primo trailer dell'anime in questione che vi ricordiamo essere previsto al debutto nella stagione autunnale 2020. La trama, ambientata nel 1939, reinterpreta la II Guerra Mondiale in cui le nazioni fanno fronte comune contro una minaccia aliena, i Neuroi. A causa della loro forza aerea, gli Stati hanno affidato il compito di difendere la Terra dalla minaccia aliena a una task force composta da streghe, le "Witches", che grazie ai poteri magici e all'unità Striker possono fronteggiare gli avversari anche sul fronte aereo.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo anime, siete interessati? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.