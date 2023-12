Nuovo trailer di Suicide Squad Isekai: ecco chi prenderà parte all'anime!

Arrivano nuove informazioni su Suicide Squad Isekai, l'anime basato sulla squadra di supercattivi più temuta della DC Comics. Pochissime ore fa è arrivato un nuovo trailer, che trovate all'interno della news, che mostra da vicino i personaggi presenti nella serie e i loro doppiatori.

Gli immancabili Harley Quinn e Joker saranno doppiati rispettivamente da Anna Nagase, voce di Riko Amanai nella seconda stagione di Jujutsu Kaisen, e Yuichiro Umehara, talentuoso doppiatore che ha prestato la voce a numerosi personaggi come Tojo in Fire Force, Vasily in Golden Kamui e Jugram Haschwalt in Bleach: Thousand-Year Blood War solo per citarne alcuni.

Assieme a Harley Quinn e a Joker, ci saranno anche Deadshot, Peacemaker, Clayface e King Shark. Per la prima volta è stato annunciato che Suicide Squad debutterà sul piccolo schermo nel 2024, ma non sappiamo quando e in che modo quest'opera arriverà in Italia. La serie è nelle mani dello Studio WIT, la stessa casa d'animazione che si è occupata di dare vita a serie come Spy x Family, le prime tre stagioni di Attack on Titan e Great Pretender.



Il trailer anticipa che Harley Quinn, Joker ed i loro pazzi compagni intraprenderanno un viaggio alla scoperta di "un altro mondo". Dopo essere scappati dalla polizia, il team finirà in universo parallelo pieno di assurdi ed aggressivi mostri. Il tono è ironico e scanzonato, l'azione a schermo forse un po' confusionaria, e la violenza esplicita si mischia al senso dell'assurdo e del ridicolo, tipico di questi anti-eroi. Sarà un anime che colpirà i fan ?