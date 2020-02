Il nuovo trailer di Super Dragon Ball Heroes mostra la rivolta delle divinità

La serie animata di Super Dragon Ball Heroes si prepara ad entrare in un nuovo arco narrativo che, come è possibile osservare dal trailer, vedrà il conflitto tra le divinità del multiverso e la compagine dei nostri eroi.

La prossima saga - denominata "Big Bang Mission" - metterà in scena una vera e propria rivolta da parte degli Dei della Distruzione, i quali determineranno in base alla loro volontà chi continuerà a esistere, ma prima dovranno fare i conti con la resistenza formata da Goku, Vegeta e il resto dei Guerrieri Z.

Il breve filmato allegato all'interno dell'articolo mostra un rapido scambio di colpi tra Goku Super Saiyan Blu e Lord Beerus, e se questo contrasto può apparire inverosimile vista l'evoluzione del loro rapporto nella serie canonica, è comunque un'ipotesi intrigante che siamo sicuri darà vita a dei combattimenti decisamente spettacolari.

In fondo, Super Dragon Ball Heroes è un prodotto apprezzabile proprio perché trasforma in realtà le fantasie e le più ardite velleità narrative dei fan, mettendole in scena - talvolta - con un livello tecnico anche superiore rispetto alla serie originale di Dragon Ball Super.

Vi ricordiamo, inoltre, che Super Dragon Ball Heroes continuerà con una seconda stagione in partenza nel periodo primaverile. L'arco narrativo in questione, infatti, comincerà il 12 Marzo, con una puntata che - secondo i rumor - dovrebbe essere più lunga del normale.

In Dragon Ball FighterZ è in arrivo, come personaggio giocabile, Omega Shenron di Dragon Ball GT?