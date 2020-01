Nuovo trailer per The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, i fan rimangono ancora delusi

The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods non ha convinto i fan per tutta la durata della prima fase della stagione. Il terzo ciclo di episodi ispirato al manga di Nakaba Suzuki è cominciato male e ha proseguito peggio, culminando in un'orrenda battaglia tra Escanor e Meliodas che ha suscitato l'ira dei fan. La seconda parte farà di meglio?

Il nuovo video promozionale di The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods non sembra dare speranze in questo senso. Per promuovere la seconda fase della stagione, Studio DEEN ha creato un trailer che però non mostra alcuna scena inedita e tratta dagli episodi che saranno trasmessi dalla settimana prossima in poi.

Il video che potete osservare in alto infatti è composto da un collage di alcune clip di scene già presentate nei primi 13 episodi di The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, facendo già arrabbiare i fan in rete che speravano almeno in qualcosa di nuovo. Il trailer si conclude poi con il poco amato scontro tra i due Sins, mentre il resto del video si aggrappa all'unica novità che per ora è l'opening "Delete" della band nipponica SID.

Un fan sta già iniziando il lavoro di restyling per lo scontro tra Meliodas ed Escanor, se ne uniranno altri per migliorare questa terza stagione di The Seven Deadly Sins?