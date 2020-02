Nuovo trailer per l'ultima parte di Sword Art Online: Alicization in uscita ad aprile

Dopo aver rivelato l'ultima opening dell'anime, il sito ufficiale di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld si prepara a chiudere le gesta della quarta stagione con l'ultima parte della serie televisiva. A tal proposito, è disponibile finalmente il nuovo trailer "esplosivo".

Il faccia a faccia con Vector ha concluso con tanta carne al fuoco quello che a conti fatti è risultato come un finale deludente per il mid-season dell'iconica trasposizione animata della light novel di Reki Kawahara. Ad ogni modo, il debutto dell'ultima parte è ormai imminente, fissata al prossimo aprile, e porrà fine alla fase di Alicization Awakening.

Un assaggio di quello che sta per accadere, infatti, è possibile scorgerlo tramite il nuovo trailer promozionale, lo stesso che potete recuperare in calce alla notizia, che promette tanti scontri spettacolari e all'insegna degli effetti speciali. A tal proposito, ci teniamo a ricordare che il materiale da adattare è ancora piuttosto lungo e non è esclusa la possibilità di un annuncio di una quinta stagione al termine della quarta serie, soprattutto in virtù del successo del franchise.

Ad ogni modo, prima di rimandarvi al trailer in questione, vi ricordiamo che è disponibile su Everyeye la nostra Recensione del mid-season di Swrod Art Online: Alicization - War of Underowrld che riassume gli ultimi eventi della storia. E voi, invece, cosa vi aspettate da quest'ultima parte dell'anime? Diteci la vostra con un commento qua sotto.