Un nuovo veicolo per Ghost Rider in Empyre, il prossimo evento Marvel Comics

Empyre è il titolo del nuovo evento Marvel Comics in uscita negli Stati Uniti il 15 aprile prossimo. L'evento vede le razze aliene Kree e Skrull unirsi sotto il comando di un unico leader e attaccare la Terra. Per l'occasione, Ghost Rider avrà un nuovo veicolo da utilizzare.

Nato sulla serie Marvel Spotlight nel 1972, Ghost Rider univa il genere supereroistico con l'horror, genere molto in voga in quegli anni. Nel corso degli anni, il personaggio ha avuto molte incarnazioni. L'attuale Ghost Rider è Robbie Reyes, un ragazzo di origini messicane. Nelle prime anticipazioni mostrateci dalla Marvel Comics apprendiamo che lo Spirito di vendetta, il Ghost Rider, utilizzerà un'intera astronave avvolta da fiamme infernali per muoversi nello spazio (probabilmente per affrontare i nemici alieni o per fare ritorno sulla Terra). Altro, al momento, non è dato sapere, ma siamo proprio curiosi di vedere cos'altro ci riserverà questo nuovo evento della Casa delle Idee che vedrà l'alleanza tra Fantastici 4 e gli Avengers combattere contro gli invasori guidati da Hulkling, l'ex membro del gruppo di eroi adolescenti Young Avengers, di natura sia Skrull che Kree, assurto di recente come nuovo imperatore dei due popoli. Non ci resta quindi che aspettare il 15 aprile prossimo per sapere cosa succederà sulle pagine di Empyre.

Nel frattempo, la Marvel Comics ha annunciato la nuovissima serie della Vedova Nera in uscita per il prossimo aprile.