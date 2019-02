Nuovo video promozionale per Act-Age con l'arrivo del quinto volume

Molto spesso, per pubblicizzare le serie più nuove che ancora non hanno ricevuto un anime, Weekly Shonen Jump dedica un video promozionale in occasione delle uscite di primi capitoli o nuovi volumi. È il caso di Act-Age, una delle nuove serie che nello scorso anno ha spopolato nei sondaggi di popolarità della rivista.

In occasione dell'uscita del quinto volume della serie, programmato per settimana scorsa, Act-Age ha ricevuto un video promozionale caricato sull'account ufficiale di Weekly Shonen Jump. Nei quaranta secondi di video sono presenti molti frangenti tratti dalla serie, dal primo capitolo che ha sancito l'inizio della carriera di Kei Yonagi come attrice passando per gli ultimi avvenimenti presenti nei capitoli del volume 5.

Act-Age è un manga pubblicato su Weekly Shonen Jump, rivista shonen di Shueisha, in serializzazione dal 22 gennaio 2018 e scritto da Tatsuya Matsuki, mentre i disegni sono opera di Shiro Usazaki. La sinossi è la seguente: "Kei Yonagi è una studentessa delle superiori che vive in povertà insieme ai due fratelli minori, di cui si occupa dopo la morte della madre e la fuga del padre. Passa le giornate tra la scuola e i lavori part-time in povertà, cercando di sostenersi come può, ma spera un giorno di fare l'attrice. Un evento inatteso la spinge ad entrare nel mondo dello spettacolo e, grazie al regista Sumiji Kuroyama, fa i primi passi in questo mondo".