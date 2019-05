Nuovo video promozionale per Samurai 8: La storia di Hachimaru

In attesa del secondo capitolo, di cui è già trapelata in rete la pagina a colori, la Shueisha e Weekly Shonen Jump hanno pubblicato un video promozionale per il primo capitolo di Samurai 8: La storia di Hachimaru, la nuova serie di Masashi Kishimoto e Akira Okubo che ha fatto il suo debutto lo scorso lunedì sulla rivista più popolare del Giappone.

Il video di Samurai 8: La storia di Hachimaru che potete vedere in alto ritrae le scene presenti nel primo capitolo. All'inizio possiamo vedere come venga pubblicizzato in quanto nuova serie di Weekly Shonen Jump, con i nomi dei due autori Masashi Kishimoto e Akira Okubo che appaiono in sovrimpressione mentre sotto scorrono le sagome dei protagonisti Hachimaru, Daruma e Hayatarou.

La scena poi si sposta su alcune illustrazioni e vignette del primo capitolo, come ad esempio quelle dei due samurai che combattono per il possesso della chiave nel videogioco di Hachimaru. Il nuovo manga Samurai 8: La storia di Hachimaru viene descritta come un'opera che unisce il mondo dei samurai giapponesi con un'ambientazione fantascientifica, due generi quasi agli antipodi. Il video si conclude con il logo della serie.

Voi avete già letto il primo capitolo di Samurai 8: La storia di Hachimaru?