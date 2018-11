Nuovo video pubblicitario per il prossimo anime della Tatsunoko: The Price of Smiles

L'account Twitter ufficiale di Egao no Daika (The Price of Smiles), il progetto anime per il 55° anniversario di Tatsunoko Productions, ha pubblicato un nuovo video promozionale di 15 secondi.

Il testo presente nell'annuncio recita: "Questa è la storia di due ragazze: una che salva il mondo con il suo sorriso e una che può proteggersi solo con il suo sorriso".

L'anime sarà presentato in anteprima sui canali WOWOW, Tokyo MX e YTV a gennaio, e avrà 12 episodi di 30 minuti.

Segue una breve sinossi del titolo:

“Su un pianeta lontano dalla Terra, vi è un regno pieno di volti sorridenti. La principessa Yūki ha 12 anni e sta per entrare in un'età sensibile nella vita di una persona. Ogni giorno piange, ride, e a volte il suo cuore palpita di eccitazione. Per tutto il tempo, vive allegramente nel palazzo reale.

Coloro che contribuiscono a riempire i suoi giorni di colori sono i suoi leali vassalli: la sua tutor Reira, Izana che assiste negli affari politici, il capo della cavalleria Harold ... e poi, c'è il suo amico d'infanzia e aiutante Joshua.

"Yūki! Se hai spirito e coraggio, puoi fare qualsiasi cosa!"

"... No, non ancora questo! Joshua, sii più nobile!"

Stella ha 17 anni ed è un soldato capace e riservato. Tuttavia, lei sorride sempre ... sorridere è essenziale per vivere.

Questa è una storia di due ragazze nate su pianeti lontani.”

Come vi sembra il nuovo progetto della Tatsunoko? Seguirete l’anime in questione?