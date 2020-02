Il nuovo volume di Dragon Ball Full Color è in dirittura d'arrivo sul suolo italiano

Tra le numerose opere che nell'industria anime/manga hanno saputo guadagnarsi un proprio posto nel cuore di milioni di fan, troviamo sicuramente Dragon Ball, la creatura di Akira Toriyama che ha stregato il mondo divenendo così una tra le opere di maggior successo della storia, con produzioni parallele che escono ancora oggi.

Tra le tante, figura anche Dragon Ball Full Color, edizione a colori della serie originale che ha saputo guadagnarsi gli elogi d'innumerevoli fan, ben felici di poter rivivere le avventure di Goku, Vegeta e di tutti gli altri personaggi che hanno composto il cast di quest'epopea. Ebbene, attraverso un comunicato ufficiale, è stato annunciato che il sesto numero di Dragon Ball Full Color - La Saga dei Cyborg e di Cell, giungerà nelle edicole, fumetterie, librerie e store italiani il 26 febbraio 2020.

Nel nuovo numero della produzione, dopo aver ottenuto il corpo perfetto, Cell ha dato inizio al suo Cell Game, desideroso di sfidare chiunque sia disposto a battersi con lui. Nello scontro con Goku, quest’ultimo si vede costretto ad arrendersi prima della conclusione del duello e cede la palla a Gohan, il quale mette finalmente in mostra tutta la sua vera potenza, ma ciò sarà davvero sufficiente per sconfiggere una creatura che pare essere praticamente invincibile?

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che in questi ultimi giorni un doppiatore di Dragon Ball ha svelato un Funko Pop personalizzato di Vegeta che ha fatto impazzire i fan. Come se ciò non fosse abbastanza, i fan sono potuti recentemente entrare in contatto con una splendida figure a tema Dragon Ball dedicata a Vegeta in modalità Oozaru.