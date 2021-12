Gli OAV di L'Attacco dei Giganti si aggiungono al palinsesto Crunchyroll

In attesa dell'ultimo appuntamento con la serie anime, Crunchyroll prepara i fan di L'Attacco dei Giganti aggiungendo gli otto OAV della saga al proprio palinsesto. Ecco tutti i dettagli su questa grandissima novità del catalogo della piattaforma streaming di proprietà Sony.

A meno di un mese dall'uscita di L'Attacco dei Giganti 4 - Parte 2, Crunchyroll ci prepara al gran finale rendendo disponibili gli otto episodi speciali OAD. Finora inediti in Italia, si aggiungeranno all'offerta della piattaforma streaming dal 19 dicembre.

I primi tre episodi OAV, intitolati Il Taccuino di Ilse, L'ospite inatteso e Pericolo, riporteranno i fan agli esordi della saga, ossia ai tempi dell'addestramento del 104° Corpo di Addestramento Reclute e al primo tentativo di cattura di un Gigante di Hange.

Gli episodi 4 e 5 si basano su Attack on Titan: No Regrets, il manga spin-off scritto da Yasuko Kobayashi. Star di questi due appuntamenti, intitolati Una scelta senza rimpianti Parte 1 e Parte 2, sono il Capitano Levi e il Comandante Erwin Smith.

Gli ultimi tre OAV, i numeri 6, 7 e 8, adattano invece gli eventi di Attack on Titan: Lost Girls, la serie di romanzi spin-offscritti dallo sceneggiatore della serie anime, Hiroshi Seko. In questi tre speciali, intitolati Wall Sina, Goodbye Parte 1 e Parte 2, e Lost in the cruel world, raccontano alcune vicende vissute da Annie Leonhart e Mikasa Ackermann.

Quale modo migliore di prepararsi al finale dello show, se non recuperando anche questi appuntamenti inediti? Vi lasciamo all'artwork crossover tra Attack on Titan e Ratatouille, e al nuovo, drammatico trailer di L'Attacco dei Giganti 4 - Parte 2 promosso da Crunchyroll.