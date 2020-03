Quarto OAV per Golden Kamui: arriverà col volume 23

Golden Kamui di Satoru Noda è uno dei seinen che più ha attirato l'attenzione negli scorsi anni. Grazie all'anime, il manga ha subito una piccola esplosione di popolarità che ha poi consentito la produzione di una seconda stagione e un grandissimo numero di OAV ed episodi speciali che si infoltisce sempre di più man mano che passano i mesi.

In attesa di una terza stagione per Golden Kamui, è stato annunciato che con il volume 23 del manga sarà pubblicato un ulteriore OAV. L'annuncio è arrivato in questi giorni sulla rivista Weekly Young Jump, dove è pubblicato il manga con cadenza settimanale da diversi anni. L'OAV sarà distribuito il 18 settembre 2020 insieme all'edizione speciale del volume 23 di Golden Kamui, dal costo previsto di 3600 yen, ovvero circa 30 euro. Secondo le prime dichiarazioni, l'OAV adatterà i capitoli di Shiton Anehata. Siete contenti dell'annuncio o avreste sperato in una terza stagione?

Golden Kamui è un manga scritto e disegnato da Satoru Noda. L'opera è pubblicata dal 21 agosto 2014 con cadenza settimanale, nonostante qualche pausa di tanto in tanto, su Weekly Young Jump, rivista seinen di casa Shueisha. La prima stagione dell'anime, prodotta da Geno Studio, fu composta da 12 episodi mandati in onda tra il 9 aprile e il 25 giugno 2018, mentre la seconda, con la stessa casa di produzione, tra l'8 ottobre e il 24 dicembre dello stesso anno. In seguito, Golden Kamui ha ricevuto una serie di OAV allegati ai tankobon del manga.