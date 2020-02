Obito e Madara di nuovo insieme nell'ultimo cosplay di Naruto: Shippuden

Per lungo tempo, i fan di Naruto si sono chiesti chi si nascondesse dietro la maschera di Tobi. Quel personaggio all'apparenza comico che fu temporaneamente spalla di Deidara si scoprì in realtà essere Obito Uchiha durante una delle fasi finali del manga. Ma non era stato lui a ideare il piano per ottenere le forze portanti, bensì Madara Uchiha.

I due nemici di Naruto: Shippuden hanno dato battaglia ai protagonisti per diverso tempo, questo finché Obito non decise di aiutare Naruto e gli altri nella battaglia contro Kaguya, che si era rivelata essere la vera mente dietro i piani di Madara Uchiha. Prendendo in considerazione Madara con la divisa blu Uchiha e Tobi con la maschera grigia dell'ultima fase della battaglia, i due personaggi hanno preso vita con il cosplay di WeGenAer.

Il duo di cosplayer ha pubblicato in occasione del compleanno di Obito Uchiha, il 10 febbraio, una foto sull'account Instagram che potete vedere in calce. Con un preponderante tono di blu dovuto ai vestiti dei due personaggi di Naruto: Shippuden, le realizzazioni sono state molto apprezzate dai fan per l'accuratezza di tutti i dettagli dai capelli alle armi giganti come la falce e il ventaglio. Dai guanti al resto degli abiti, tutto sembra confezionato con particolare cura. Cosa ne pensate di questo splendido cosplay di coppia?

A tema Naruto: Shippuden, in rete sono arrivati diversi cosplay nello scorso periodo a raccogliere tanti like, come il Kakuzu che ha ucciso gli Avengers e la famiglia Akatsuki.