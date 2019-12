Obito Uchiha e la sua storia onorata in questo cosplay di Naruto Shippuden

Naruto, l'opera ideata da Kishimoto, ha sfornato nell'arco della sua serializzazione moltissimi nemici validi e uno più fantastico dell'altro. Come scordarsi dell'inquietante uomo serpente Orochimaru che ha terrorizzato i mondo dei ninja nella prima parte della serie. Oppure il carismatico Pain, assassino del leggendario ninja Jiraiya.

In realtà ce ne sarebbero altri. Basti pensare a Madara Uchiha, l'uomo che ha trasceso le ere e seminato il panico sia nel passato che nel futuro. Tra questi vi è anche un altro personaggio, colui che ha dato inizio a tutto ciò che di terribile è accaduto dall'inizio di Naruto Shippuden in poi. Quel villain che alla fine ha saputo trovare la via della redenzione, quello la cui vita è stata disseminata di sofferenza: Obito Uchiha.

Sappiamo tutti come all'inizio fosse un ninja capace, con il desiderio di divenire un giorno Hokage, fin quando, tragicamente non rimane schiacciato sotto un masso. Tutti credono lui sia morto, invece lo salva un vecchio Madara alla fine dei suoi giorni. E proprio quando Obito è pronto a tornare dai suoi amici, ecco che assiste alla morte di Rin, la ragazza che ama, per mano del suo migliore amico: Kakashi. Testimone di un avvenimento che comprenderà davvero solo alla fine della Guerra dei Ninja, Obito decide di perseguire il piano di Madara, percorrendo la via della solitudine e del dolore solo a causa di un grosso equivoco.

A onorare la storia di un personaggio da molti non apprezzato ci ha pensato l'utente stylouz_cosplay, che sulla sua pagina Instagram ha postato uno stupefacente cosplay dell'Uchiha con tanto di cicatrice in volto, braccio deturpato e sharingan attivato, come potete vedere dalla foto in calce all'articolo.

