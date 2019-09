OBSOLETE: la nuova serie anime dal creatore di Psycho-Pass arriverà a dicembre

Dopo la brutta notizia legata alla sua esclusione dal nuovo progetto di Psycho-Pass, il famoso sceneggiatore Gen Urubochi ha deciso di tornare al lavoro con un nuovo YouTube Original intitolato "OBSOLETE", in uscita il prossimo dicembre. La serie si è mostrata per la prima volta con il trailer visibile in cima all'articolo.

Per chi non la conoscesse, la sinossi dell'opera recita quanto segue: "Nell'anno 2014 di una diversa linea temporale, gli alieni sono sbarcati sul Pianeta Terra per proporre uno scambio. Dei giganteschi robot controllabili mentalmente per della Calcite, la roccia da cui si ricava il calcare. Gli "Exo-Frames" sono molto più economici di carri armati, jet e di qualsiasi arma convenzionale. Il mondo comincerà così un nuovo corso".

Lo staff principale al lavoro sull'opera sarà composto dallo stesso Urobuchi (Psycho-Pass, Fate/Zero) in qualità di regista e sceneggiatore e dai suoi due vice: Hiroki Yamada (Kaze no Matasaburo) e Seiichi Shirato (Code Geass). Lo studio di animazione sarà Studio Buemon.

Secondo quanto rivelato finora, l'anime debutterà a dicembre e i membri del cast saranno rivelati nel corso dei prossimi mesi. Dalla giornata di ieri, è disponibile online anche il sito ufficiale dedicato alla serie.

E voi cosa ne pensate? Vi intriga questo nuovo progetto dal regista dell'eccezionale Psycho-Pass? Fatecelo sapere con un commento!