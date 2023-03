Occhi di Gatto: in arrivo una serie live action francese basata sul manga di Tsukasa Hojo

Pubblicato su Weekly Shonen Jump dal 1981 al 1985, Occhi di Gatto di Tsukasa Hojo è diventata una delle opere più rappresentative degli anni ’80, nonché uno dei manga più venduti di sempre. Da adattamenti radiofonici, all’anime di Tokyo Movie Shinsha, la storia delle sorelle Kisugi sta per tornare con una serie live action prodotta in Francia.

La conferma di un progetto del genere è arrivata da un report pubblicato sul quotidiano francese Le Parisien, dove viene specificato che a produrre la serie live action in questione sarà Télévision Française 1, uno dei canali generalisti più seguiti dell’Esagono, che ha affidato la realizzazione al Big Band Story, studio indipendente e giovane, fondato nel 2015. Nel report viene inoltre puntualizzato che non sono iniziate né le riprese né il casting, e che la serie potrebbe quindi arrivare non prima dell’autunno del 2024.

Stando a quanto pubblicato sul quotidiano, TF1 starebbe pensando di mandare in onda gli episodi che comporranno la serie nella fascia della prima serata, e che potrebbe puntare a distribuirli a livello internazionale. Attualmente però dal canale e dalla rete di cui fa parte non è arrivata nessuna conferma riguardo il progetto. Una decisione comprensibile visti i lunghi tempi di produzione previsti per un progetto così ambizioso.

E voi cosa ne pensate? Vorreste vedere una serie live action dedicata a Occhi di Gatto? Fatecelo sapere come di consueto con un commento qui sotto. Per concludere, ricordiamo che Cristina d’Avena ha vinto il disco d’oro grazie alla sigla di Occhi di Gatto, e vi lasciamo alla nostra recensione dell’anime di Occhi di Gatto, disponibile sul canale a pagamento Anime Generation di Amazon Prime Video.