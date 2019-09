Occhi di Gatto: le tre sorelle furbissime stanno per tornare

I manga degli anni '80 e '90 hanno indubbiamente lasciato un ricordo indelebile a tutti i ragazzini di quella generazione. La Mediaset trasmetteva una pletora di prodotti d'animazione giapponesi, tra cui le avventure di Ai, Rui e Hitomi di Occhi di Gatto. L'anime potrebbe tornare in Italia a breve grazie a Yamato Video.

Recentemente abbiamo rivisto le tre ragazze di Occhi di Gatto nel film City Hunter: Shinjuku Private Eyes, altra opera proveniente dall'universo di Tsukasa Hojo e da poco andata in scena anche nei film italiani.

Sembra però che Yamato Video voglia portare molto di più delle tre ragazze bellissime che un po' di screen time in un film a loro non dedicato. Sulla pagina Facebook dell'azienda è infatti apparso, nelle scorse ore, un post molto esplicito riguardante Occhi di Gatto. L'immagine in questione può essere vista in calce alla rivista, ma le sagome non lasciano dubbi sui personaggi in questione, né la didascalia "Un altro colpo è stato fatto".

Occhi di Gatto, in Giappone conosciuto con il nome di Cat's Eye, fu pubblicato tra il 1981 e il 1985 su Weekly Shonen Jump, mentre l'anime di 73 episodi fu trasmesso tra il 1983 e il 1985. Che sia proprio quest'ultimo prodotto nelle mire di Yamato Video? La serie ha ricevuto anche un remake chiamato Cat's Ai.