In occidente aumenta il numero di manga comprati in giapponese: la situazione

Siamo nel bel mezzo dell'era dei manga. Dopo la prima esplosione degli anime con robottoni negli anni '70, la furia di Kenshiro e di altri anime andati in onda sulle reti regionali negli anni '80 e l'era d'oro tra anni '90 e inizio 2000 grazie a Dragon Ball, Slam Dunk, YuGiOh, Naruto e ONE PIECE, adesso è ancora il momento del fumetto nipponico.

Anche i manga adesso sono vendutissimi, con le case editrici nostrane che continuano ad annunciare titoli inediti, nuove edizioni di capolavori degli scorsi decenni, copertine e volumi con copertine variant o speciali e tanto altro ancora. Non ci sono soltanto i manga tradotti nelle varie lingue a essere al centro dell'attenzione: sono nati, nel corso degli ultimi anni, dei negozi online che mettono in comunicazione i clienti europei e americani con i distributori giapponesi, così da portare in Europa e negli USA anche le riviste di manga e i volumi in lingua originale.

A confermarlo è ZenPlus, portale online che vende prodotti giapponesi in 160 paesi del mondo. Secondo i dati divulgati dal portale, negli ultimi anni c'è stato un aumento del 400% all'anno di volumi giapponesi venduti all'estero. Alcuni sono sicuramente acquisti effettuati per migliorare la propria comprensione della lingua, ma molto spesso si tratta di poter sostenere l'autore con un acquisto del volume originale, ma anche collezionismo. Inoltre, rimane sempre piacevole vedere i propri volumi in libreria, e per questo si tende ad acquistarli nonostante le edizioni digitali ormai presenti per tanti lavori.

I manga non tradotti più acquistati sono Dragon Ball, ONE PIECE, Slam Dunk, Vagabond, Berserk, Tokyo Revengers, Yotsuba&!, Hunter x Hunter, Naruto e Dandadan, in ordine dal primo al decimo. I numeri assoluti non sono noti, ma ormai ciò conferma che tutto il mondo ha messo gli occhi su questo medium che molto spesso è stato bistrattato in passato. Anche per questo interesse Kodansha ha lanciato K-Manga, mentre i traduttori esteri ora hanno paura dell'IA e della possibilità di essere rimpiazzati.