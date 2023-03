OCG Pokémon, Snow Hazard e Clay Burst sono i nuovi set: ecco Chien-Pao EX e Ting-Lu EX

I cugini nipponici sono sempre un passo avanti: mentre in Italia l'espansione del TCG Pokémon Evoluzioni a Paldea, la seconda ambientata nella regione di Pokémon Scarlatto e Violetto, arriverà nel mese di giugno, nel Sol Levante è già stata annunciata la terza espansione dell'OCG Pokémon di nona generazione.

Anzi, per la verità The Pokémon Company ha annunciato due espansioni, chiamate rispettivamente Snow Hazard e Clay Burst, con codice SV2P e SV2D. Si tratta anche in questo caso di due espansioni-sorelle, che cioè conterranno grossomodo le stesse carte insieme ad alcune esclusive, come già avvenuto per i set gemelli Scarlatto EX e Violetto EX, riuniti poi in occidente nel set base di Pokémon Scarlatto e Violetto.

I due trademark di Snow Hazard e Clay Burst sono stati depositati da The Pokémon Company lo scorso mese, e già allora avevamo ipotizzato che i due set sarebbero stati rispettivamente dedicati a Chien-Pao e Ting-Lu, due dei quattro componenti del Quartetto Nefasto di nona generazione. La speculazione, in effetti, si è rivelata corretta. A questo punto, è altamente probabile che gli altri due membri del quartetto, ossia Wo-Chien e Chi-Yu, saranno le cover card del quarto set di Scarlatto e Violetto.

Sia Chien-Pao che Ting-Lu avranno delle forme EX, che trovate nella galleria in calce insieme ad una manciata di altre carte svelate in esclusiva giapponese da The Pokémon Company: tra queste troviamo Squawkabily EX, Chi-Yu EX, Baxcalibur e Rabsca, ma anche le versioni Art Rare di Raichu, Dudunsparce, Maushold e del già citato Rabsca.

Stando a quanto riportato da PokéGuardian, i due set gemelli conterranno almeno 71 carte Comuni, Non Comuni e Rare, più un numero imprecisato di Super Rare o carte migliori. La release nipponica del set è prevista per il 14 aprile, mentre ancora non si sa nulla sulla sua uscita occidentale, che però potrebbe essere prevista nel corso dell'estate.